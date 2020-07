Kijev, 7. julija - Požar v kraju Smoljaninovo na vzhodu Ukrajine, nedaleč od frontne črte med proruskimi separatisti in ukrajinskimi vojaki, je terjal najmanj pet življenj. Vsaj devet ljudi je bilo huje poškodovanih in so jih morali prepeljati v bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.