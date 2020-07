Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 7.)

Ljubljana, 7. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slabšanju epidemiološke slike pri nas, s čimer se Slovenija oddaljuje od seznama varnih držav. Poročale so tudi o raziskavi o šolanju med epidemijo in o tem, da so ljubljanski kriminalisti razkrili za 38 milijonov evrov davčnih utaj.