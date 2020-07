Nemci v glinokopu našli ostanke 11 milijonov let stare želve

Hamburg, 12. julija - Arheologi so v glinokopu Gross Pampau severno od Hamburga našli 11 milijonov let stare ostanke želve usnjače (Dermochelys coriacea). Ob ploščicah iz oklepa so se ohranile tudi kosti, ki so verjetno del nekoč dva metra velike živali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.