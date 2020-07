Notranji ministri EU o evropskem policijskem partnerstvu in reševanju migrantov na morju

Bruselj, 7. julija - Notranji ministri držav članic EU so na današnji videokonferenci govorili o evropskem policijskem partnerstvu in reševanju migrantov na morju. Na videokonferenci je Slovenijo zastopal državni sekretar ministrstva za notranje zadeve Anton Olaj. Države članice so soglasno podprle vzpostavitev evropskega policijskega partnerstva.