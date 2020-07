Kapniki odprli novo poglavje zgodovine neandertalcev

Ljubljana, 11. julija - Moderni ljudje in neandertalci so v južni Evropi sobivali 3000 let, pred približno 42.000 leti pa so neandertalci izumrli. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je v preteklosti veljala teorija, da so za izumrtje krive med drugim nenadne klimatske spremembe, mednarodna skupina znanstvenikov pa na osnovi kapnikov to možnost zdaj zavrača.