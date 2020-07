Elektro Maribor v prodajo do 51-odstotnega deleža Energije plus

Maribor, 7. julija - Družba Elektro Maribor je danes objavila javno vabilo k izkazu interesa za nakup do 51-odstotnega deleža osnovnega kapitala hčerinske družbe Energija plus. Kot ob tem pravijo v mariborskem elektrodistributerju, bodo kot lastnik ohranili vsaj 49-odstotni delež, zato bodo kot pomembne v transakciji šteli strateške povezave in sinergije.