Ljubljana, 7. julija - Ponoči se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo jasno in sveže. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V sredo bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija.