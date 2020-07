Ob prihodu iz tujine naj se vsak obnaša, kot da je potencialno okužen

Ljubljana, 7. julija - Ob vrnitvi iz tujine bodimo pozorni na spremembe v zdravju in počakajmo z obiskovanjem skupin, ki so ob okužbi z novim koronavirusom bolj ranljive, svetujejo epidemiologi. To še posebej velja za mlade, ki se v teh dneh odpravljajo na maturantske izlete. "Vsak od nas bi moral ravnati, kot da je potencialno okužen," je pozval Mario Fafangel z NIJZ.