V Avstriji zaradi covida-19 odpovedali poletno sezono v smučarskih skokih

Innsbruck, 7. julija - Tekem v smučarskih skokih, ki so bile načrtovane septembra in v začetku oktobra v Avstriji, ne bo. Kot je danes poročala avstrijska tiskovna agencija APA, je smučarska zveza naših severnih sosedov zaradi vnovičnega zvišanja okužb z novim koronavirusom odpovedala načrtovane tekme pod njenim okriljem do 4. oktobra.