V rdečem območju začele tudi newyorške borze

New York, 7. julija - Tudi na newyorških borzah se je, po ugodnem ponedeljku, torkovo trgovanje začelo s padci osrednjih indeksov. V rdečem so še naprej evropske borze, potem ko se je s padci končal že trgovalni dan v Aziji. V ZDA so do ponedeljka našteli že najmanj 130.208 smrtnih žrtev covida-19, število okuženih s koronavirusom se bliža trem milijonom.