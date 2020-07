V Stanežičah bodo odprli P+R parkirišče

Ljubljana, 8. julija - V Stanežičah bodo zvečer odprli novo P+R parkirišče, ki bo šesto tovrstno parkirišče v prestolnici. Na njem bo 392 parkirnih mest, od katerih jih je 20 namenjenih invalidom, šest pa parkiranju in polnjenju električnih vozil. Urejena so tudi mesta za avtodome, postajališča za avtobuse in postajališči za turistične avtobuse.