Policisti prijeli Hrvata in tri Slovence, ki so pomagali pri ilegalnih prehodih meje

Brežice, 7. julija - Brežiški policisti so v noči na danes pri naselju Gregovce prijeli 25-letnega hrvaškega državljana, ki je skupini 20 tujcev omogočil nezakonit prehod državne meje in jih peš vodil v notranjost države. Noč pred tem pa so pri Jeleniku odvzeli prostost trem slovenskim državljanom, prav tako zaradi pomoči tujcem pri nezakonitem prestopu meje.