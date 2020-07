V številnih državah rekordno število dnevnih smrti zaradi covida-19

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 7. julija - V številnih državah so v zadnjemu dnevu zabeležili rekordno število smrti zaradi covida-19. Ponekod so ponovno uvedli različne omejitvene ukrepe. V Pekingu, kjer je bil v zadnjih tednih grozd okužb, pa so sporočili, da po več kot mesecu dni niso potrdili nobene nove okužbe. Države nadaljujejo tudi z ukrepi za pomoč gospodarstvu.