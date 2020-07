Komisija za nadzor javnih financ o še enem primeru nakupa zaščitne opreme

Ljubljana, 7. julija - Komisija DZ za nadzor javnih financ je na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD in Levica obravnavala domnevne sume o sistemski korupciji pri nabavi 22 milijonov zaščitnih mask od družbe Hmezad. Predlagatelji so opozarjali na po njihovem mnenju sporen aneks, medtem ko so predstavniki vlade in Zavoda RS za blagovne rezerve nepravilnosti zanikali.