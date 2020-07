Ena prijava za mesto direktorja Ceroza

Hrastnik, 7. julija - Na razpis za mesto direktorja Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju (Ceroz) je prispela ena prijava, in sicer danes. Odprla jo bo skupščina Ceroza, je za STA povedal dosedanji prvi mož Ceroza Enes Rakovič, ki je z mesta direktorja zaradi osebnih razlogov odstopil konec aprila in bo Ceroz vodil le še do konca julija.