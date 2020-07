Slovenski potniki začeli odhajati na dopust v Grčijo

Brnik, 7. julija - Konzorcij turističnih agencij Palma, Kompas in Relax je s prevoznikom Trade Air začel voziti slovenske goste v Dubrovnik in na deset grških otokov. V Grčiji, kamor so začeli leteti v petek, imajo že več kot 1000 potnikov. Čarterskih letov so veseli tudi na ljubljanskem letališču, kjer se potniški promet počasi znova vzpostavlja.