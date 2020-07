V ponedeljek potrdili 23 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 7. julija - V ponedeljek so v Sloveniji ob 1325 testiranjih potrdili 23 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih pa je bilo 12 bolnikov, kar je en več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, eno osebo pa so odpustili v domačo oskrbo, kažejo vladni podatki. Doslej so skupno potrdili 1739 okužb, umrlo pa je 111 bolnikov s covidom-19.