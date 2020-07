Del novega humanitarnega centra v Novi Gorici že na voljo uporabnikom

Nova Gorica, 7. julija - Območnemu združenju Rdečega križa (RK) Nova Gorica so se v zadnjih junijskih dneh uresničile želje - dobili so uporabno dovoljenje za prvo fazo humanitarnega centra v Novi Gorici. V okviru centra bodo uporabnikom na voljo prostori, z urejenimi skladišči za razdeljevanje paketov hrane in oblek, ter program pripravljenosti ob elementarnih nesrečah.