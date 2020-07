Teniškega challengerja v Portorožu letos ne bo

Ljubljana, 7. julija - Največjega teniškega turnirja v Sloveniji challenger ATP Zavarovalnica Sava Slovenia Open v Portorožu letos ne bo. Do skupne odločitve Tenis Slovenije in generalnega pokrovitelja, Zavarovalnice Sava, je prišlo zaradi trenutnih razmer, ki vladajo v Evropi in svetu, je sporočila Teniška zveza Slovenije.