Migrante z ladje Ocean Viking premestili v karanteno na trajektu

Rim, 7. julija - Z ladje Ocean Viking so po več kot tednu dni 180 rešenih migrantov danes blizu italijanske obale premestili na trajekt, kjer bodo preživeli 14-dnevno karanteno. Ponoči so se izkrcali v sicilskem pristanišču Porto Empedocle, od koder so jih takoj namestili na trajektu, so danes sporočili iz organizacije SOS Mediterraneea, ki upravlja ladjo.