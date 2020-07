Kriminalisti v dveh velikih preiskavah razkrili za 38 milijonov evrov davčnih utaj

Ljubljana, 7. julija - Ljubljanski kriminalisti so v dveh preiskavah razkrili za 38 milijonov evrov davčnih utaj. Prva se je nanašala na trgovanje z elektronskimi napravami med družbami iz več evropskih držav, osumljeni so utajili za okoli 12 milijonov evrov davkov. V drugi so se osumljeni izognili plačilu 26 milijonov evrov davkov pri odkupih in prodaji odpadnih kovin.