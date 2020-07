Festival Ljubljana bo počastil 90-letnico Mojmirja Sepeta

Ljubljana, 8. julija - Ljubljana festival se bo nocoj na Kongresnem trgu spomnil Mojmirja Sepeta, ki bo 11. julija praznoval 90 let. Očetu slovenske popevke in šansona se bosta poklonila radijska ansambla pod vodstvom Patrika Grebla z gosti. Pripravili so spored, ki bo segal od njegovega simfoničnega ustvarjanja prek filmske glasbe do vsem znanih popevk.