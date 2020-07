Vidne osebnosti s področja kulture pozivajo k reševanju berlinske scene

Berlin, 8. julija - Skupina glasbenikov, DJ-jev, lastnikov klubov in organizatorjev festivalov, kulinaričnih zvezd in drugih akterjev je pozvala k reševanju svetovno znane berlinske kulturne scene po pandemiji novega koronavirusa. Podpisniki med drugim zahtevajo znižanje nekaterih davkov ter da bi lahko bili vrtovi pivnic odprti do dveh zjutraj.