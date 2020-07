V mariborskem zdravstvenem domu brez novih primerov okužbe pri zaposlenih

Maribor, 7. julija - V mariborskem Zdravstvenem domu Adolfa Drolca, kjer so med zaposlenimi v nujni medicinski pomoči prejšnji teden zabeležili 11 primerov okužbe z novim koronavirusom, osem med zdravniki in tri med reševalci, do ponedeljka pa še pri enem reševalcu, se razmere umirjajo. Kot so sporočili danes, je bilo vseh 13 v ponedeljek vzetih testov negativnih.