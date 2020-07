V Etiopiji umor znanega pevca ogrozil krhko politično stabilnost

Adis Abeba, 7. julija - Etiopijo je pred dobrim tednom dni pretresel umor priljubljenega pevca in aktivista Hachaluja Hundesse, pripadnika etnične skupine Oromo, ki je največja etnična skupina v državi. Državo so po njegovi smrti zajeli protesti, ki so doslej zahtevali že več deset mrtvih. Politična stabilnost države je trenutno na veliki preizkušnji.