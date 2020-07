Na Hrvaškem pocenili pavšal za navtike

Zagreb, 7. julija - Hrvaška je zaradi pandemije covida-19 znižala pavšalni znesek turistične takse za navtike za 20 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, so za STA potrdili na hrvaškem ministrstvu za turizem. Novost je tudi to, da bodo lahko navtiki turistično takso plačali tudi po posamezni nočitvi, in sicer v znesku 10 kun (1,35 evra).