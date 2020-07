Učenje na daljavo zahtevnejše, a uspešno

Ljubljana, 7. julija - Polovica slovenskih učencev je ocenila, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu, izhaja iz raziskave zavoda za šolstvo o izobraževanju med epidemijo novega koronavirusa. Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno, a so večinoma uspeli doseči zastavljene učne cilje, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.