Slovenci od leta 2013 na Hrvaškem kupili skoraj 9500 nepremičnin

Zagreb, 7. julija - Slovenski državljani so od leta 2013 na Hrvaškem, ko je ta država vstopila v EU, kupili 9439 nepremičnin, kažejo podatki hrvaške davčne uprave. Po neuradnih ocenah so Slovenci skupno lastniki približno 110.000 nepremičnin na Hrvaškem, večinoma hiš in stanovanj ob hrvaški obali. Številni nepremičnine posedujejo iz časov nekdanje skupne države.