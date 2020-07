Tehnološki velikani ustavili sodelovanje s hongkonškimi oblastmi

Hongkong, 7. julija - Spričo zaskrbljenosti zaradi zakona o nacionalni varnosti, ki so ga v Hongkongu uvedle kitajske oblasti, so Facebook, WhatsApp, Twitter, Google in Telegram sporočili, da so ustavili obravnavo zahtev hongkonške policije o podatkih uporabnikov teh družbenih omrežij. Umik iz Hongkonga pa je napovedala priljubljena platforma Tiktok.