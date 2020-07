Brazilski tožilci zaradi krčenja pragozda za razrešitev okoljskega ministra

Sao Paulo, 7. julija - Brazilski tožilci so pozvali k razrešitvi okoljskega ministra Ricarda Sallesa, ki naj bi bil neposredno odgovoren za pospešeno krčenje amazonskega pragozda in številne požare, ki so nastali kot posledica umika ukrepov za varovanje okolja in preprečevanje sečnje. Predlagajo tudi, da se mu naloži plačilo kazni.