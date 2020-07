Avstralski Melbourne zaradi porasta okužb znova v karanteni

Melbourne, 7. julija - Več kot pet milijonov prebivalcev avstralskega mesta Melbourne bo od srede opolnoči znova v karanteni, so danes sporočile oblasti avstralske zvezne države Viktorija, v kateri leži mesto. Za uvedbo karantene, ki bo trajala najmanj šest tednov, so se odločili, potem ko so v mestu v zadnjem dnevu zabeležili 191 primerov okužbe z novim koronavirusom.