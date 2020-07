Neurje na Hrvaškem podiralo drevje in odkrivalo strehe

Zagreb, 7. julija - Območje Zagreba ter osrednje in severne Hrvaške je v ponedeljek zvečer zajelo neurje, ki je podiralo drevesa, odkrivalo strehe in odnašalo zabojnike za smeti, danes poročajo hrvaški mediji. Nedaleč od Zagreba je veter podrl drevo na mimovozeči avtomobil. Močan veter danes povzroča težave v prometu ob hrvaški obali in njenem zaledju.