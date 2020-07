Obisk Hitovih igralniško-zabaviščnih centrov na Goriškem za polovico manjši od lanskega

Nova Gorica, 7. julija - Po ponovnem odprtju je obisk Hitovih igralnic v okviru pričakovanj, so za STA povedali v novogoriški družbi. V njihove igralniško-zabaviščne centre na Goriškem, ki so jih po epidemiji spet odprli 13. junija, zahaja trenutno sicer polovica manj gostov kot v enakem lanskem obdobju. Obisk v Kranjski Gori in Šentilju je medtem nekoliko boljši.