Ljubljanski mestni svetniki ob pomislekih potrdili tudi prostorski akt za območje nekdanje tovarne Tovil

Ljubljana, 7. julija - Ljubljanski mestni svetniki so danes z 21 glasovi za in 15 proti potrdili tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje nekdanje tovarne Tovil na Viču, kjer naj bi zrasla nova stanovanjska soseska. Več svetnikov je zmotilo, da je med investitorji Mihael Karner, za katerim so ameriške oblasti razpisale mednarodno tiralico.