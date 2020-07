Velikan slovenske zabavne glasbe Mojmir Sepe v pričakovanju 90. rojstnega dne

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 9. julija - Ob imenu Mojmir Sepe se marsikomu v spomin prikličejo melodije, ki so jih in jih še vedno prepevajo tako posamični pevci kot različni zbori. Bil je med začetniki slovenske zabavne glasbe ter vseskozi njen aktivni ustvarjalec in poustvarjalec. V soboto bo dopolnil 90 let. Kot je povedal za STA, se z veseljem ozira nazaj na svoje delovanje.