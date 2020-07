Dosežen dogovor med ligo NHL in igralci: Nov start 1. avgusta

New York, 7. julija - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in združenje igralcev NHLPA sta sporočila, da sta dosegla "začasen dogovor" za vrnitev hokeja onkraj luže. Po dogovoru bi se uradni pripravljalni tabori razširjene končnice začeli 13. julija, klubi bi v gostiteljski mesti Edmonton in Toronto odpotovali 26. julija, sezona pa bi se nadaljevala 1. avgusta.