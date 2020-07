Sodišče v Washingtonu odredilo zaprtje spornega naftovoda v Severni Dakoti

Washington, 7. julija - Zvezno sodišče v Washingtonu je v ponedeljek odredilo, naj se sporni naftovod Dakota Access, proti kateremu že več let protestira tamkajšnje indijansko prebivalstvo in okoljevarstveniki, zapre, nafta iz njega pa naj se izprazni v 30 dneh. Ogorčenje so že izrazili ameriški predsednik Donald Trump in predstavniki energetskega sektorja.