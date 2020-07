Newyorške borze trgovanje zaključile z rastjo

New York, 6. julija - Newyorške borze so po podaljšanem koncu tedna zaradi praznika v petek, prvi trgovalni dan zaključile z rastjo. Vlagatelji so očitno bolj kot na podatke o nadaljnjem širjenju novega koronavirusa pozorni na poročila, ki kažejo na okrevanje globalnega gospodarstva po pandemiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.