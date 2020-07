Kaepernick z Disneyjem v serijo protirasističnih oddaj

New York, 6. julija - Nekdanji igralec ameriškega nogometa Colin Kaepernick bo skupaj s produkcijsko hišo Walt Disney posnel serijo oddaj s perspektive temnopolte skupnosti v ZDA, tudi dokumentarec o lastnem življenju, so danes sporočili iz podjetja. Oddaje bodo predvajale tudi platforme ESPN, Hulu in Pixar.