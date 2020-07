Plenković dan po volitvah že z večino v saboru

piše dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 6. julija - Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković ima po prepričljivi zmagi na nedeljskih volitvah potrebno podporo 76 poslancev za oblikovanje nove vlade. Danes je opravil prva posvetovanja z osmimi poslanci narodnih manjšin ter dvema poslancema iz strank Hrvaška narodna stranka (HNS) in Reformisti - Narodna stranka, ki so mu zagotovili podporo.