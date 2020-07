Dodič Fikfakova: V času do drugega vala epidemije ljudje ne smejo pozabiti na ukrepe

pogovarjal se je Aljoša Žvirc

Ljubljana, 7. julija - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je v času epidemije opravil analizo slovenskih podjetij na temo soočanja s koronsko krizo in vpliva na njihovo proizvodnjo. Ugotovili so, da so podjetja dosledno upoštevala nasvete stroke, vseeno pa opozarjajo na morebitni drugi val, zaradi katerega podjetja ne smejo opustiti sprejetih ukrepov.