V balkanskih državah danes manj novih okužb s koronavirusom

Beograd, 6. julija - Iz balkanskih držav danes poročajo o nekoliko manjšem številu novih okužb z novim koronavirusom kot v preteklih dneh. V Srbiji so v preteklih 24 urah potrdili 289 novih primerov, v Severni Makedoniji 78, v BiH pa 62. Na Kosovu so medtem znova uvedli policijsko uro v nočnem času v Prištini in še treh krajih.