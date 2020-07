LMŠ, SD, Levica in SAB vztrajajo pri svoji preiskovalni komisiji ukrepov v času epidemije

Ljubljana, 6. julija - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so vložile zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, s katero želijo ugotavljati zlasti finančno (ne)učinkovitost ukrepov v zvezi z epidemijo, pravno podlago za imenovanje svetovalnih skupin in sorazmernost ukrepov. Ne bodo pa preiskovali nabave zaščitne opreme, saj je preiskavo o tem že zahtevala koalicija.