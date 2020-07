Na Hrvaškem še 69 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 6. julija - Na Hrvaškem so od nedelje popoldan potrdili še 69 okužb z novim koronavirusom, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Največ novookuženih je na območju Zagreba in osiješko-baranjske županije. Hrvaški epidemiologi so napovedali, da bodo okrepili pogovore s slovenskimi kolegi glede kriterijev za prehajanje državne meje.