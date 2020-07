V gorenjskih turističnih središčih zadovoljni s koriščenjem bonov

piše Tinkara Zupan

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 6. julija - Turistični boni so tudi v gorenjska turistična središča privabili veliko slovenskih gostov. Zadovoljni so v Bohinju in Kranjski Gori, medtem ko je na Bledu situacija slabša. Kot kaže, bo vsaj poletna sezona boljša od prvotnih pesimističnih napovedi, skrbi pa jih, kaj bo jeseni in pozimi. Zato predlagajo podaljšanje možnosti koriščenja bonov.