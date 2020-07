Plenković že ima večino v saboru

Zagreb, 6. julija - Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je danes opravil prva posvetovanja z osmimi poslanci narodnih manjšin ter z dvema poslancema iz strank Hrvaška narodna stranka (HNS) in Reformisti - Narodna stranka, ki so podprli novo saborsko večino in novo vlado pod vodstvom HDZ, so sporočili iz hrvaške vlade.