V Celju odprli prvi sistem vozlišča P+R

Celje, 6. julija - Sistem vozlišča P+R (Park and Ride oz. parkiraj in se pelji), ki so ga danes uradno odprli na južnem robu celjske železniške postaje, je prvi tovrstni sistem v Celju. Ponuja možnost ugodnejšega parkiranja z neposrednim dostopom do že vzpostavljenega javnega sistema izposoje koles. Naložba je vredna dobrih 445.000 evrov.