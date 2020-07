Tanja Vujinović v Osmo/zi z razstavo virtualnega futurističnega vrta in ekosistema

Ljubljana, 7. julija - V javnem prostoru razvojnih umetnosti in kultur 21. stoletja Osmo/za bodo ob 19. uri odprli razstavo novomedijske umetnice Tanje Vujinović z naslovom MetaVrt Sfera3. Sfera3 je virtualni futuristični vrt in ekosistem imaginarno-realnih stvari ter je vabilo k razmišljanju o ekologijah sveta in omrežjih, katerih del so ljudje.