Odpoklic bučnega olja, ki se prodaja pod različnimi blagovnimi znamkami

Ljubljana, 6. julija - Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci je iz prodaje odpoklicala bučno olje, ki se prodaja pod različnimi blagovnimi znamkami. V olju so namreč ugotovili presežene vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov.

Izdelek so potrošniki lahko kupili kot bučno olje Lota 111 proizvajalca SKZ Ljutomer Križevci ali kot blago blagovnih znamk Mercator TZ, Štajerko prekmursko bučno olje, Bučno olje Zvijezda in Olje bučno A La Chef z rokom uporabe do 20. aprila 2021.

Potrošniki naj neporabljeno količino vrnejo kupcu in jo zamenjajo ustrezen proizvod ali zahtevajo vračilo denarja, so zapisali v sporočilu za javnost.