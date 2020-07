Ljubljanski mladinski centri po epidemiji večinoma nemoteno izvajajo poletne aktivnosti

Ljubljana, 6. julija - Ljubljanski mladinski centri so po koncu epidemije odprli svoja vrata in večinoma nemoteno pričeli s poletnimi aktivnostmi. Odpadli bodo le večji dogodki, kjer se navadno zbere več kot 50 obiskovalcev. Poleg tega so v centrih uvedli zaščitne ukrepe, kot so varnostna razdalja 1,5 metra, uporaba zaščitnih mask in razkuževanje.